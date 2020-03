Disinfettante gettato dagli elicotteri in orario notturno per affrontare coronavirus, l'ennesima "fake news"

"Lanceranno disinfettante dagli elicotteri dalle 23 alle 5", questa frase nella serata di ieri ha fatto il tam tam via social facendo credere a molti cittadini che era in corso una disinfezione aerea delle aree contagiate. Ma è una fake news.

"La notizia di una disinfestazione aerea sulle città del Piemonte che sta circolando in queste ore su molte chat e sui social, è falsa e destituita di ogni fondamento".A chiarirlo è l’Assessore regionale ai Servizi Digitali Matteo Marnati. Marnati si è detto preoccupato per il prolificare di notizie allarmistiche sui social.

"Le fake news si stanno rivelando una piaga difficile da controllare. In questo caso qualcuno si sta divertendo addirittura a invitare la popolazione a ritirare i panni stesi per evitare di contaminare i vestiti. Non è prevista alcuna disinfestazione. Chi specula sulla paura della popolazione, è da considerarsi uno sciacallo e passibile di denuncia all’autorità giudiziaria". Da qui l’appello ai cittadini di consultare soltanto i siti web delle istituzioni per gli aggiornamenti.