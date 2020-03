Coronavirus, Valdilana, il sindaco chiude i mercati di Ponzone e Mosso

Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus a Valdilana: chiusi i mercati di Ponzone e Mosso. Un'ordinanza del sindaco Mario Carli è stata emessa per evitare assembramenti nelle due zone anche in riferimento alla ben precisa conformazione delle aree. La normativa è chiara -precisa il primo cittadino- nel timore che sia a Ponzone che Mosso di non essere in grado di adempire alla legge, abbiamo optato per la sospensione fino a 3 aprile, salvo eventuali proroghe".

I due mercati sono molto partecipati anche da cittadini di altri comuni. "E' una forma di tutela per le persone e gli stessi ambulanti -conclude Carli-. Evitiamo gli assembramenti".