Coronavirus, il TAM reagisce con formazione a distanza e orientamento on line

Il rapido diffondersi del Coronavirus impone giustamente misure precauzionali sempre più restrittive.

Fin dalle prime avvisaglie che le lezioni scolastiche sarebbero state sospese per almeno un paio di settimane, lo staff del TAM di Biella si è attivato selezionando una piattaforma on line gratuita per permettere a docenti e allievi di proseguire i corsi anche nell'impossibilità di recarsi a scuola.

Grazie alla sollecita e straordinaria collaborazione di tutti (docenti, allievi e colleghi che si sono prestati a testare la piattaforma), nel giro di breve è stato possibile ripristinare il normale calendario delle lezioni. Da ieri, dunque, tutti a lezione, anche se rigorosamente e doverosamente ciascuno a casa propria.

Sebbene il canale virtuale sia ben lungi dal sostituire la presenza fisica, in condizioni totalmente impreviste come le attuali il sito, i social media e le piattaforme di didattica on line come quella adottata al TAM si sono rivelate utilissime per garantire la continuità del percorso formativo, e non solo.

Anche l'orientamento infatti, che rappresenta uno dei tasselli fondamentali per garantire il flusso di nuovi iscritti, trovandosi nella doverosa necessità di sospendere tutte le iniziative in programma (dall'open day del 21 marzo alle tappe piemontesi dell'ITS on Tour), riprenderà a stretto giro con iniziative di comunicazione dedicate ai prossimi maturandi che devono effettuare la propria scelta scolastica post diploma.

Fin da ora tutto lo staff del TAM è a disposizione per incontri on line utili a illustrare i nuovi corsi del biennio 2020-2022 (tra cui il nuovissimo GEM-Gioielleria Educazione Moda finalizzato a diplomare Tecnici Superiori per il Settore Orafo).

Per tutte le iniziative future il consiglio è quello di seguire i canali social del TAM nonché il sito itstambiella.it, sempre aggiornato con le ultime novità riguardanti l’Istituto e la didattica.