Coronavirus, il sindaco di Salussola ai cittadini: "Non ci sarò fisicamente, ma vi sono vicino"

Nella situazione di emergenza Coronavirus, anche il sindaco di Salussola ha inviato ai suoi cittadini una lettera, pubblicata nei giorni scorsi:

"Cari cittadini,

a fronte della diffusione del Covid-19 e della mia situazione di salute, oggi e probabilmente nei giorni seguenti, non ci sarò fisicamente negli uffici comunali.

Questa decisione, se pur a malincuore, è stata presa per preservare la mia persona, in quanto conseguentemente a difese immunitarie basse risulta più facile poter contrarre il virus, ed è in questo senso che raccomando a tutti i cittadini di usare particolare cautela in questi giorni.

Riduciamo i momenti di socializzazione ed adottiamo tutte le precauzioni di igiene che sono state ricordate in questi giorni in particolare cercando di rispettare le distanze interpersonali di almeno 1 metro.

Voglio però rassicurare tutti i miei concittadini perché la mia disponibilità non sarà compromessa e anche se fisicamente non ci sarò, io rimango comunque presente per tutte le eventuali necessità e problematiche, mentre il vicesindaco Valter Pozzo farà le mie veci in sede comunale.