Coronavirus, Consiglio e Giunta regionale lanciano la campagna #iorestoacasa

Consiglio e Giunta regionale lanciano una campagna di comunicazione per invitare i cittadini a rispettare le indicazioni dei decreti governativi sul Coronavirus.Tre card, una generale, una rivolta a un pubblico più giovane e una per anziani e persone con fragilità. È stato inoltre pubblicato un video con i consigli sanitari utili da seguire con attenzione."Rivolgo a tutti i piemontesi l’appello a restare a casa per limitare la diffusione del Covid-19 e a seguire in modo scrupoloso le misure urgenti per il contenimento del virus che sono presenti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore fino al 3 aprile. Con questa campagna social vogliamo sensibilizzare i cittadini a compiere quei gesti di buonsenso che possono fare la differenza. Se agiamo tutti insieme con responsabilità possiamo fermarlo", è l'invito del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia.#iorestoacasa