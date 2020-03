Incidente mortale nel pomeriggio oggi, mercoledì 11 marzo, in via Torino a Leinì. In uno scontro che ha coinvolto una moto, un furgone e un'auto, ha avuto la peggio il centauro: il 35enne, sbalzato sull'asfalto, è morto sul colpo.

I sanitari del 118, arrivati prontamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. La dinamica dell'incidente è adesso al vaglio della Polizia Locale.