Dal Nord Ovest - Cade nei boschi, ma non riesce a fornire la sua posizione: interviene elisoccorso notturno

Una donna di 64 anni si è allontanata nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, dalla propria abitazione in borgata Lausetto, sopra Acceglio. Intorno alle ore 19 è riuscita a contattare il marito in stato di shock spiegando che era caduta nei boschi e non riusciva più ad alzarsi.

La 64enne non è stata in grado di fornire indicazioni sulla sua posizione per questo motivo l'uomo ha allertato i soccorritori. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino della Valle Maira il quale ha ricostruito il racconto della donna che sosteneva di vedere una grande pietra. L'intuizione di una volontaria ha indirizzato le ricerche nella zona delle vecchie cave di marmo verde di Acceglio. Qui la signora è stata ritrovata viva ma con gravi traumi.

Sul posto è quindi intervenuto l'elisoccorso notturno proveniente da Torino che ha portato la donna a valle nel campo di atterraggio notturno di Prazzo. Qui ad attenderla un'ambulanza. Dopo la stabilizzazione da parte del medico la signora è stata elitrasportata al Santa Croce di Cuneo.Oltre all'elisoccorso è intervenuta la squadra del soccorso alpino di Dronero, i Sagaf di Cuneo e i carabinieri di Acceglio.