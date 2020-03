Si intensificano i controlli stradali. Ecco come viene punito chi circola da un comune all'altro

Sono molte le pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza su tutto il territorio Biellese. I controlli da oggi vengono intensificati al fine di sconsigliare vivamente a non spostarsi e non muoversi da casa se non per motivi di salute, lavoro e situazioni di necessità.

Intanto nella serata "coprifuoco" in città le pattuglie della Squadra Volante della Polizia hanno verificato le effettive chiusure dei locali, bar, ristoranti e sale slot alle 18. Tutto regolare, i gestori ligi al decreto ministeriale anche se dopo le 18, la gente in giro per Biella era veramente poca. Controllati anche 10 cittadini che avevano una valida giustificazione nei loro spostamenti. Oggi, mercoledì 11 marzo si intensificheranno ancor più i controlli stradali.

Cosa succede a chi non vìola il decreto. Chi non rispetterà il Decreto con le nuove misure per fronteggiare il coronavirus quindi potrà essere punito con l’arresto fino a 3 mesi o una ammenda sino a 206 euro. Ecco cosa dice l’Articolo 650 del codice penale: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (337, 338, 389, 509), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro".