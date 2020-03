Coronavirus, partono i controlli sul territorio e 3 persone vengono denunciate

100 persone controllate, 3 denunciati è il bilancio del primo giorno del biellese in zona rossa. Massicci i controlli dei Carabinieri sia alle persone che si spostano sul territorio e sia agli esercizi pubblici, per il rispetto delle prescrizioni del Dpcm per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Sono più di 100 solo le persone controllate nella giornata di ieri, di cui 3 denunciate per l'art 650 codice penale, non avendo fornito alcuna valida giustificazione alla circolazione. Controlli serrati anche su una decina di esercizi pubblici in provincia. Ma continua l'azione di controllo dell'arma adottando ogni possibile misura protettiva per non esporre a rischi i militari su strada.