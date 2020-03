Coronavirus, controlli della Polizia sulle autostrade piemontesi: Denunciato un biellese FOTO

Il Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, d’intesa con i signori Questori del territorio, ha avviato da oggi i controlli previsti dal dpcm sull'allerta coronavirus. In particolare, gli agenti hanno controllato le persone in transito sulle autostrade del territorio.

Nel corso della giornata, sono state controllate in Piemonte 297 persone. Di queste, nove sono state denunciate: sei della provincia di Alessandria, due della provincia di Torino e una nella provincia di Biella.