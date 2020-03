E' stata soccorsa l'anziana caduta in casa e trasportata successivamente all'ospedale di Ponderano. L'allarme è partito intorno alle 15,30 in via Ponderano al Villaggio La Marmora. Sono scattate tutte le procedure del caso per l'emergenza Coronavirus da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco (una del personale del Nbcr) e degli operatori dell'ambulanza del 118.