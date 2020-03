A Candelo è attivo il servizio di spesa a domicilio

L’amministrazione comunale di Candelo, in collaborazione con il Consorzio IRIS, ha attivato un servizio di spesa a domicilio per le persone più fragili (anziani, disabili, malati cronici) che in questo delicato periodo hanno difficoltà a recarsi al supermercato per fare la spesa di tutti i giorni.

Chi ha necessità può richiedere l’acquisto della propria spesa alimentare, dei farmaci e di altri beni di prima necessità, contattando direttamente l’assistente sociale del servizio territoriale di Candelo al numero 015.8352478, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. La spesa verrà consegnata direttamente al domicilio della persona dagli Operatori Socio Sanitari del Servizio Territoriale.