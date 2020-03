Biella, nasce la pagina Facebook dell’Ufficio Nidi. Bessone: “Per stare vicino a famiglie e ai più piccoli”

La pagina Facebook si chiama Nidi Città di Biella ed è nata per i piccoli della città e per provare a stare vicino alla famiglie in questo momento inedito e molto particolare. Dallo scorso sabato gli uffici hanno cominciato a caricare i primi post, ora l’intento e quello di farlo conoscere a tutti i genitori che, se avranno piacere, potranno seguirlo.

L’assessore al servizio ‘nidi’, Gabriella Bessone, spiega che: “I giorni di chiusura straordinaria dei servizi si stanno prolungano più di quanto immaginassimo. Nelle scuole gli insegnanti si stanno attivando per proporre lezioni attraverso la formula della didattica a distanza, mentre come Uffici Nido abbiamo pensato di mettere a disposizione la professionalità del nostro personale per alleviare questo momento così complesso e inusuale: e così, come sta accadendo in molte realtà, anche noi vogliamo condividere con le famiglie della nostra città (e non solo) alcune semplici proposte per esempio giochi e idee da realizzare con i più piccoli in queste strane giornate”.

I post avranno contenuti vari: di informazione, di letture, di canzoncine, di video. Il tutto nella speranza che possa essere utile e piacevole e di aiuto per far svagare i nostri piccoli.