Vigliano, ecco le misure straordinarie anti Covid 19

In relazione al DPCM 9 marzo 2020, il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler comunica le misure più restrittive per il contenimento del contagio da Covid 19.“Tutti sono chiamati perentoriamente ad evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio nonché all'interno del territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute – così si legge sulla pagina internet del sito comunale - E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Rispetto alle misure precauzionali già comunicate in data di ieri, si evidenzia che da oggi, 10 marzo, saranno chiusi tutti i centri di aggregazione ricreativa, culturale e sportiva.Tutti gli impianti sportivi sul territorio sono chiusi. Accessibili unicamente quelli, come i parchi gioco, che siano contemporaneamente all'aperto e non recintati. Le attività di ristorazione e di bar dovranno chiudere alle ore 18”.

Sempre oggi, il primo cittadino ha assunto in data odierna le seguenti decisioni riguardo l'attività degli uffici comunali, in relazione alle necessità di massima precauzione per il contenimento del coronavirus.Gli uffici saranno accessibili solo su appuntamento, solo la mattina dalle ore 9 alle ore 12 e solo per pratiche non differibili.A titolo esplicativo, non rientrano fra le pratiche non differibili il rilascio o rinnovo di documenti di identificazione, la sottoscrizione di atti, il rilascio di certificazioni. I dipendenti comunali provvederanno a gestire telematicamente tutti i procedimenti che lo consentano, nel rispetto delle norme vigenti.

Pertanto:gli appuntamenti devono essere richiesti, alternativamente:- al numero 015512041, centralino del Comune, dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdìoppure via email ai seguenti indirizzidemografico@vigliano.info (pratiche anagrafe, stato civile, cimitero)listatecnico@vigliano.info (manutenzioni aree pubbliche, lavori pubblici)listaurbanistica@vigliano.info (edilizia privata)polizialocale@vigliano.info (polizia locale)tributi@vigliano.info (tributi) Infine, l’Amministrazione comunale, tramite l’associazione VVB Protezione Civile, rende disponibile un servizio di spesa a domicilio, destinato prioritariamente a persone anziane e soggetti a rischio.

Il servizio decorrerà da domani, 11 marzo e sarà accessibile dal lunedì al venerdì telefonando - dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17 - al Presidente, Denis Bertazzo, della VVB Protezione civile di Vigliano Biellese 329 3455175.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Vigliano Biellese, dalle ore 9 alle ore 12, tel 015 512041 (ufficio segreteria) e la Polizia Locale di Vigliano Biellese, dalle ore 9 alle ore 12, tel. 015 513232.