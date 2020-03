Trail della Diga 2020 sospesa e posticipata. La Vetta lo annuncia ancor prima del decreto Conte

Riceviamo e pubblichiamo, precisando ancora che la società aveva scritto la nota stampa due ore prima che l'Italia diventasse tutta zona rossa. "Carissimi amici, nelle ultime 24 ore la situazione di emergenza dovuta al contagio del coronavirus si è ulteriormente aggravata. Un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio ha, infatti, allargato la cosiddetta “zona rossa” a tutta la Lombardia e altre 14 province italiane, alcune confinanti anche con la nostra. Limitazioni della libertà di movimento, cessazione di servizi medici non salvavita, disagi e contraccolpi economici stanno colpendo moltissime persone vicino a noi.In questo clima cosi terribile noi non possiamo far finta di niente.Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo continuare come se niente fosse solo perché la data della nostra manifestazione è fuori dal decreto limitativo, seppur per pochi giorni.Pensiamo, nel nostro piccolo, di avere una responsabilità sociale nei confronti della nostra comunità.Responsabilità che si manifesta nella decisione di SOSPENDERE e POSTICIPARE il Trail della Diga 2020 a data da destinarsi. Sicuramente a quando la situazione si sarà rasserenata e si potrà tornare a correre e stare assieme senza paura e senza pericoli di sorta. Speriamo questo avvenga il prima possibile, siamo in contatto con tutte le associazioni interessate per trovare una data condivisa.

Non è una decisione facile, tanto è stato investito in termini di tempo, spesso sottratto alle famiglie, e risorse economiche.. ma tutto ora passa in secondo piano. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno dedicato del tempo , le amministrazioni comunali dei territori attraversati e tutti i nostri partner che, siamo sicuri, comprenderanno la nostra decisione.Abbiamo deciso di rendere comunque fruibile a tutti sia il percorso da 30km che quello da 12, nei prossimi giorni porteremo a termine il balisaggio e la posa dei cartelli segnavia permanenti.Tutte le persone preiscritte, che ringraziamo per la fiducia, potranno a loro scelta ottenere il rimborso completo della quota piuttosto che il mantenimento dell’iscrizione per quando il TDD avrà luogo. Mandate una mail a Lavettarunning@gmail.com con la vostra scelta. Se la situazione dovesse cambiare noi siamo pronti, in una nuova data, a partire