Portula, il Cai Valsessera rinvia l'assemblea generale sezionale

Anche l'assemblea generale sezionale indetta dal Cai Valsessera e programmata per il prossimo 20 marzo salta. Secondo le recenti disposizioni, infatti, non sarebbe stato possibile garantire il normale svolgimento dell'assemblea.

Per questo il presidente Federico Iacolino ha deciso di rimandare l'incontro a data da destinarsi entro il 20 maggio 2020. Con l'occasione, il consiglio direttivo e il presidente invitano tutti i soci ad osservare scrupolosamente le norme del decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre al buon senso atto a favorire il contenimento del Coronavirus. La sede sociale rimane aperta comunque il venerdì sera per le operazioni di tesseramento, in quanto l'accesso non Configura un eccessivo assembramento