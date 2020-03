L'eccidio di Salussola ai tempi del Coronavirus FOTO

Si è svolta domenica 8 marzo la cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Salussola del 1945. Una cerimonia ovviamente in forma ridotta, che ha visto un piccolo corteo recarsi in piazza per la deposizione della corona d'alloro e per i discorsi ufficiali delle autorità. Nelle foto di Salussolanews alcuni momenti della cerimonia.