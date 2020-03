Fitness, giù le serrande. La decisione presa ancor prima delle parole del premier Conte

La lettera spedita in "Gentili appassionati di Fitness, a scrivere è un gruppo di proprietari e gestori di palestre e centri wellness del Biellese. Visto l'aggravarsi della situazione nella nostra Provincia abbiamo ritenuto doveroso, in quanto professionisti della salute e del benessere, sospendere l'attività nei nostri club in attesa dell'evolversi degli eventi. Certi che a breve le autorità competenti prenderanno in ogni caso gli adeguati provvedimenti, abbiamo deciso in totale autonomia che la salute di tutti noi viene sempre al primo posto. Siamo certi che con l'adeguato senso civico e un modesto sacrificio da parte di tutti riusciremo a risollevarci da questo grave momento. Vogliamo ringraziarVi dal profondo del cuore per esserci stati accanto, animando i nostri centri fino ad oggi. Con la speranza di poterci allenare di nuovo presto insieme...".

Firmato: Atletic Club ASD, First Gym, SSD Esprit Fitness, Sport Diffusion SSD, Fit4You Training & Fight, Better Bodies, Why Not Fitness Club SSD SRL, Rebels Biella, Move SRL SSD, Crossfit Biella, Wake Up, APD Pietro Micca, Simroy Fitness.