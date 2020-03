Covid-19, il vademecum con le info di uffici chiusi e attività sospese

A seguito dei D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo, per il contenimento del diffondersi del Coronavirus, il Comune di Biella adotta delle variazioni immediate nell’organizzazione degli uffici. I provvedimenti sono validi fino al 3 aprile. Gli utenti potranno essere ricevuti solo per motivi urgenti e su appuntamento. E’ possibile contattare gli uffici telefonicamente o via mail, sia per informazioni sia per fissare gli appuntamenti.

Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti, come ad esempio Anagrafe e Stato Civile.

- Ufficio Tributi – Sportello: SOSPESO. Ufficio IMU: 015.3507 487/478. Ufficio TARI: 015.3507469. Eventuali istanze via mail a ufficiotributi@comune.biella.it o via pec protocollo.comunebiella@pec.it. Per la modulistica: www.comune.biella.it/web/servizi-on-line/modulistica/147

- Servizio Edilizia Privata – Sportello: SOSPESO. Telefono: 015-3507243 / 015-3507245 / 015-3507474 / 015-3507246. Mail: ediliziaprivata@comune.biella.it

- Servizio Ambiente e Trasporti – Sportello: SOSPESO. Telefono: 015-3507413 / 015-3507418 / 015-3507223. Mail: ambiente@comune.biella.it.

- Servizio Urbanistica. Sportello: SOSPESO. Telefono: 015-3507258 / 015-3507250. Mail: urbanistica@comune.biella.it

- Servizio Patrimonio. Sportello: SOSPESO. Telefono: 015-3507437 / 0153507263. Mail: patrimonio@comune.biella.it

- Servizio Strade. Sportello: SOSPESO. Telefono: 015-3507492 / 015-3507207. Mail: stradale@comune.biella.it

- Servizio Edilizia Pubblica/Impianti. Sportello: SOSPESO. Telefono: 015-3507218 / 015-3507251. Mail: ediliziapubblica@comune.biella.it

- Servizio Parchi Giardini e Cimiteri. Sportello: SOSOPESO. Telefono: 015-3507293 / 015-3507261. Mail: verde.pubblico@comune.biella.it - cimiteri@comune.biella.it

- Politiche abitative e Primo accesso dei servizi sociali: uffici CHIUSI. Si riceverà solo su appuntamento telefonando al numero 015.3507858 (ufficio case) e 015.3507854/861 (servizi sociali). Potranno essere fornite informazioni telefoniche ed eventuale modulistica potrà essere spedita via mail. Saranno allestiti appositi contenitori dove ciascuno potrà riporre in busta chiusa documentazione e richieste. Le urgenze saranno ricevute con la massima priorità.

- Polizia locale. Sportello: SOSPESO. Telefono: ufficio piantoni 015.3507230, centrale operativa 015.3507228.

- Servizi risorse umane/personale: sportello accessibile solo per concorsi, per presentazione domande. Telefono: 015.3507457. Mail: ufficiopersonale@comune.biella.it

- Ufficio contratti: APERTO solo per nuove concessioni cimiteriali da rilasciare in caso di decesso. Per altre necessità: telefono 015.3507305. Mail: contratti@comune.biella.it

- Le palestre annesse alle scuole elementari e medie di proprietà della Città di Biella sono chiuse fino al 4 aprile 2020

- Ufficio protocollo, Ufficio Notifiche, Statistica/Toponomastica, URP, Protocollo, Cultura/Turismo/Manifestazioni, Elettorale: APERTI INGRESSO CONSENTITO UN UTENTE PER VOLTA

- Anagrafe: APERTO. Utenti consentiti massimo 5, distanziati tra loro da un metro

- Stato Civile: APERTO. Utenti consentiti massimo 2, distanziati tra loro da un metro

- Informagiovani: CHIUSO. Telefono: 015.3507 380/381. Mail: informagiovani@comune.biella.it

- Ufficio gabinetto del sindaco. Fino al 3 aprile il ricevimento libero al pubblico del sindaco, del martedì mattina, è sospeso. Per particolari urgenze: 015.35071

- Biblioteche Città di Biella e Museo del Territorio: CHIUSI