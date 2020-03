Coronavirus, variazione orari delle messe al Santuario di Oropa

A Oropa prosegue incessante la preghiera alla Vergine Nera perchè interceda per far terminare il contagio e sostenga tutti coloro che lo combattono. In seguito alle disposizioni ministeriali e alle indicazioni della CEI, a Oropa saranno celebrate soltanto alcune funzioni a porte chiuse, che potranno essere seguite on line attraverso la pagina del sito internet https://www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e attraverso Radio Oropa o la pagina facebook https://www.facebook.com/SantuarioDiOropa/

Questi gli orari delle sante messe:

Da lunedì a giovedì:

Ore 8.00: celebrazione della S. Messa senza popolo

Ore 18.15: Rosario e S. Messa senza popolo

Venerdì:

Ore 8.00: celebrazione della S. Messa senza popolo

Ore 15.30: Via Crucis meditata senza popolo

Ore 21.00: Rosario e S. Messa senza popolo celebrata dal Vescovo Mons. Farinella

Sabato:

Ore 8.00: celebrazione della S. Messa senza popolo

Ore 18.15: Rosario e Primi Vespri senza popolo

Domenica:

Ore 7.30: celebrazione della S. Messa senza popolo

Ore 12.00: celebrazione della S. Messa senza popolo preceduta dall’Angelus con diffusione audio nel chiostro. La comunione verrà distribuita dai celebranti all'esterno della Basilica.

La Basilica Antica resterà aperta per la preghiera personale e le Confessioni fino alle 18.15 (ad eccezione di venerdì e domenica in cui resterà aperta fino alle 19). L’Incontro di Quaresima con il Rettore: “Felix Culpa...” previsto venerdì 13 marzo alle 21 è annullato.