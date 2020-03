Coronavirus, salgono a 17 i deceduti in Piemonte: ecco il bollettino aggiornato dei contagi

Altre 4 persone, risultate positive al test sul “Coronavirus Covid-19”, sono decedute tra la notte e le prime ore del mattino in Piemonte. Due di queste, entrambe dell’Alessandrino, erano ricoverate presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Alessandria: si tratta di un uomo di 85 e una donna di 79 anni.

Il terzo decesso, sempre di un alessandrino, di 84 anni, si è registrato presso l’ospedale di Vercelli. All’ospedale “Maggiore della Carità” di Novara è mancata una donna di 88 anni, novarese, ricoverata in rianimazione. Salgono così a 17 i deceduti positivi al virus in Piemonte. Per quanto riguarda il bollettino contagi, le persone risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte sono al momento 401. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 65.