Coronavirus, poca gente in giro per Biella e serrande abbassatte alle 18 in punto FOTO

Poche persone in giro. E quei pochi incrociati, scuri in volto e con indosso le mascherine. Allo scoccare delle 18 di oggi, quei pochi bar e ristoranti rimasti aperti a Biella hanno abbassato le serrande, osservando uno dei punti principali del decreto del Governo per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Pochissima gente in centro e nei luoghi simbolo degli aperitivi biellesi; anche il Giardino di Angelo, all'ora di punta, era praticamente deserto. A testimoniare che i biellesi cominciano a osservare diligentemente le indicazioni governative rimanendo a casa.