Coronavirus, Pichetto (Fi): “Sì al buon senso. No agli allarmismi”

"La chiusura delle scuole rappresenta una misura di buon senso, rivolta in primo luogo a salvaguardare la salute dei cittadini e non deve creare allarmismi. Dinanzi ad un virus che si espande con notevole facilità, ricorrere a misure come quella di evitare assembramenti è indispensabile”. A parlare il senatore biellese di Forza Italia e capogruppo in Commissione Bilancio, Gilberto Pichetto, che interviene in merito alle misure prese dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus.

“Il nostro Paese sta affrontando un momento di grande difficoltà, per cui servono responsabilità e serietà: elementi che purtroppo spesso questo governo ha dimostrato di non avere. La situazione è grave, c’è un emergenza in corso e dobbiamo avere il buon senso di rispettare le regole senza prenderle con leggerezza, affidandoci alle istituzioni. Come centrodestra ci siamo assunti l'importante iniziativa di sottoporre al presidente del Consiglio Conte misure che sia sul piano economico e sia su quello strutturale consentano di affrontare l'emergenza. Siamo d’accordo con il buon senso, ma non accettiamo allarmismi”.

In particolare, Forza Italia sottolinea il rischio economico di questa emergenza. “A tal proposito - ribadisce Pichetto - abbiamo presentato un programma di interventi "Italyes" volto a rimettere in moto l'Italia. Siamo convinti che questo sia il messaggio che bisogna mandare agli italiani".