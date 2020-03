Coronavirus, per Biella numeri discordanti: il caos continua, la trasparenza sempre meno. A chi credere?

Continua il caos dei numeri sui pazienti positivi al test del coronavirus. Avevamo avuto un barlume di speranza nella serata di ieri quando l'Asl Biella aveva mandato una nota stampa a testimoniare 16 pazienti ricoverati all'ospedale. Oggi le cose si sono trasformate ancora: il sindaco di Biella Corradino, nel suo consueto appuntamento giornaliero in diretta social afferma "una trentina di casi".

E pochi minuti dopo viene subito smentito dalla pagina del Ministero della Salute che indica in 18, uno in meno di quello comunicato ieri 8 marzo, i pazienti a Biella. E se vogliamo ancora insistere, ci colleghiamo sul sito della Protezione Civile, clicchiamo sul Piemonte ed esce la regione Calabria. Quindi impossibile sapere il numero esatto dei contagi biellesi. Il caos continua per una trasparenza sempre minore.