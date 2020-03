Coronavirus, il sindaco di Donato ai cittadini: "Sforziamoci insieme ma senza allarmismi"

"Cari Donatesi, ci troviamo a vivere un momento molto difficile, di punto in bianco abbiamo scoperto di dover combattere contro un nemico che non possiamo controllare, che non possiamo vedere, questo genera incertezza e non ci fa stare tranquilli. Bene, proprio in questo momento faccio appello all’intelligenza di tutti e alla nostra calma".

Con queste parole inizia la lettera che il cittadino di Donato, Desirée Duoccio, ha inoltrato nei giorni scorsi ai suoi cittadini. "Per qualche settimana - scrive - ci è stato chiesto di cambiare le nostre abitudini, proprio per il nostro bene. Sono state sospese le manifestazioni, i nostri figli sono a casa da scuola (sicuramente gli unici contenti!), ci è stato chiesto di uscire il meno possibile. Anche i rapporti con le persone dovranno cambiare: niente strette di mano, ricordiamoci di lavarle spesso e manteniamo la distanza di almeno un metro dalle altre persone (anche negli esercizi pubblici). Agli anziani e alle persone con patologie è stato chiesto di uscire il meno possibile".

Il primo cittadino invita a mantenere la calma: "Dobbiamo fare questo sforzo tutti assieme, ma senza allarmismi: il panico non aiuta nessuno! Il sito del comune è sempre costantemente aggiornato in merito alle nuove disposizioni, se avete il dubbio di aver contratto il virus telefonate immediatamente al numero verde regionale 800 19 20 20 oppure al 1500. Vedrete, con l’impegno di tutti e un po’ di pazienza, passerà anche questo brutto momento. Andrà tutto bene".