Coronavirus, Biella e l'Italia in zona rossa: "Bisogna capire che oggi non è come ieri"

A differenza di molte altre città, a Biella regna la calma apparente anche se in molti non hanno ancora ben compreso cosa significhi abitare in "zona rossa". Buona parte dei cittadini infatti insistono con le affermazioni di "dover andare, muoversi". Bisogna stare a casa. Punto. Ci si può spostare solo in casi di estrema gravità, per lavoro e per recarsi a fare la spesa. Esiste un'autocertificazione pubblicata qualche ora fa dal Ministero dell'Interno che l'automobilista deve avere con sè. Scarica l'autocertificazione - CLICCA QUI. Il foglio è valevole solo giornalmente.

La situazione ag oggi martedì 10 marzo. Il centro commerciale Gli Orsi alle 10,30 risulta semi deserto, poca gente in giro tra i negozi e l'Ipercoop non è presa d'assalto. Situazione leggermente diversa in via La Marmora a Biella a I Giardini. Limitata l'entrata ai generi alimentari il che ha creato una piccola coda di persone in attesa di poter approvvigionarsi. Ma in giro ci sono tanti, troppi over 65 che non hanno compreso la gravità della situazione e continuano le loro abitudini, imperterriti.

La parola al cittadino. Ci sembrano appropriate le frasi, di un nostro lettore, per aver centrato la situazione e le proponiamo. "Bisogna sensibilizzate tutti, la gente sottovaluta il pericolo, siamo quasi al collasso come ospedale di Biella, non è psicosi ma un dato di fatto. Io so che non potete fare tutto voi ma avete in mano le leve della comunicazione, le forze dell'ordine devono rendere concrete le disposizioni del Governo. Le persone non hanno buon senso e non hanno capito che la situazione ad oggi non è come ieri o l'altro ieri".