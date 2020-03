Coronavirus, a Biella il primo decesso. Corradino: "Oggi due casi positivi. Restiamo a casa" VIDEO

Solo due contagi registrati oggi all'ospedale di Ponderano, una donna di 87 anni con diverse patologie ma positiva al Covid 19 è deceduta nella giornata di ieri. Biella e l'Italia sono zone rosse il che significa che bisogna attenersi a diverse misure di prevenzione per contrastare l'emergenza Coronavirus.

"Ieri sera è stato emesso il decreto dal premier -afferma il sindaco di Biella, Corradino-. Era necessario farlo perchè si andava verso l'impennata dei contagi. E' un invito a tutti a stare a casa se non si deve uscire per lavoro o per salute o per necessità, come ad esempio andare ad assistere un genitore. Tutto è affidato al buonsenso, maggiore sarà questo e prima finirà l'emergenza. Cerchiamo di uscire il meno possibile, di essere scrupolosi e cittadini responsabili".

"Non ci sarà la crisi dell'approvvigionamento del cibo -continua il primo cittadino-. Supermercati e alimentari resteranno aperti il sabato e domenica. Non fate l'assalto ai centri alimentari e restiamo calmi in questa fase. Chi deve uscire si compili l'autocertificazione. Ho attivato la Protezione Civile e i servizi sociali, loro porteranno i pasti alle persone che non possono muoversi. Mi raccomando cerchiamo di fare tutti la propria parte, meno si esce in questi giorni e prima finirà questa che possiamo definire 'autoquarantena' che ci imponiamo per ridurre i contagi. Oggi è diminuito il numero di contagi, le misure iniziano a dare effetti. Sono state due le unità positive, siamo sulla strada giusta, continuiamo così".