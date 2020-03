Appello del Collegio dei Geometri: "Limitate gli spostamenti e utilizzate l'apposito modulo"

Comunicato Consiglio Direttivo su Emergenza COVID-19 - Care Colleghe, Cari Colleghi, come saprete, il Governo ha deciso di allargare la zona rossa a tutta l’Italia, si tratta di una decisione finalizzata al contenimento dell’avanzata del Coronavirus.

L’affermazione 'Io Resto a Casa' vale anche per noi Geometri, fatte salve le tre circostanze previste:

1. Comprovate ragioni di lavoro;

2. Casi di necessità;

3. Ragioni di salute.

Comprendiamo bene che siamo chiamati a rinviare 'tutti un qualcosa', ma la tutela della salute, delle nostre famiglie e nostra, dei collaboratori, dei clienti ed in generale dell’interesse pubblico, viene prima di qualsiasi attività o circostanza professionale. Siamo certi che comprenderete la situazione in essere, e vorrete cogliere questo appello nel limitare per quanto possibile gli spostamenti, l’accesso alle varie strutture pubbliche o private, allo stretto necessario ed in conformità alle disposizioni della Autorità competente, emanate o emanande, utilizzando come richiesto l’apposito modulo, allegato alla presente. Non abbiamo dubbio alcuno che la situazione odierna, seppur complessa sia da tutti noi accolta con lo spirito di responsabilità e serietà, che contraddistingue la nostra Categoria".

PER SCARICARE E STAMPARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE CLICCA QUI