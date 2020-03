Dal Nord Ovest - Tamponamento e incendio: morto un autista

Bilancio tragico per uno tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto intorno alle 16 sulla A4 Torino - Milano, all'altezza di Santhià. Un camionista è morto nell'incendio che ha distrutto la cabina del suo mezzo che, appena prima, aveva tamponato un altro camion.

Per i soccorsi sono intervenuti squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià: i soccorritori si sono impegnati a domare l'incendio e a mettere in sicurezza il tratto autostradale. Alle 18 l'intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso.