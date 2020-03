Biella, controllo a tappeto al centro di accoglienza di via Cerruti: droga e scarse condizioni igieniche

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della compagnia di Biella, in collaborazione con il nucleo Carabinieri cinofili ed il nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno eseguito un mirato controllo per la ricerca di sostanze stupefacenti e l'accertamento delle normali condizioni igienico-sanitarie, all'interno del centro di accoglienza per extracomunitari di Biella di via Cerruti (ex Hotel Colibrì).

L'esito del controllo è stato positivo su entrambi i fronti: i Carabinieri, armati di guanti e mascherine, dopo attenta ricerca hanno trovato, grazie al cane specializzato, circa 50 grammi di marijuana suddivisa in dosi, nascosta all'interno della colonnina del lavabo di un bagno. Per il momento non si è ancora risaliti a chi sia il detentore responsabile ma su questo stanno continuando ad indagare i militari dell'Arma. Il Nas invece ha emesso sanzioni amministrative e richiesto l'intervento dell'A.s.l. per le scarse condizioni igienico-sanitarie riscontrate.