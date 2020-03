80enne ritrovato morto. La scoperta solo questa mattina dopo quattro giorni

Ore 15 - Si chiamava Francesco Montesano e avrebbe compiuto 80 anni nel prossimo mese di luglio.

Si è accasciato in preda a un malore sul tavolo della cucina. E' così che i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto, stamattina 10 marzo alle 11,45, il corpo ormai senza vita di un uomo dall'apparente età di 80 anni, residente in via Gian Battista Maggia a Pettinengo. Non si hanno ancora le generalità ma di certo l'ultima volta che è stato visto, era giovedì scorso.

Questa mattina un'assistente sociale aveva appuntamento nella sua abitazione ma alla ripetute chiamate, nessuno ha risposto. Ha così allertato i soccorsi, intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, con ambulanza del 118 e i Carabinieri della stazione di Bioglio competente nel territorio. Ora si attende il magistrato.

Seguiranno aggiornamenti.