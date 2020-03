Candelo, cresce l'attenzione e il sostegno a famiglie in difficoltà

Nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche Sociali di Candelo Selena Minuzzo ha incontrato il delegato Giuseppe Cangemi dell’Associazione Bethel-sezione di Biella per avviare progetti di sostegno a persone in disagio sociale ed economico, con particolare attenzione alle famiglie con bambini e adolescenti.

L’obiettivo è di stilare un accordo di collaborazione tra l’associazione Bethel, il Comune di Candelo e il Gruppo di volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti – onlus (che già opera a Candelo) per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso sinergie e collaborazioni tra i volontari delle due associazioni e il Servizio Sociale Territoriale. Bethel è un’associazione di promozione sociale che opera a livello nazionale in più di 60 città italiane per sostenere le persone in disagio sociale ed economico. Fra le attività vi è la raccolta e distribuzione di generi, alimentari e non, alle famiglie indigenti; oltre che l'organizzazione dei conosciuti banchi alimentari nei supermercati del territorio biellese.

Il Gruppo di volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti è attivo a Candelo già da molti anni e svolge attività di assistenza, ascolto e supporto informativo alle persone bisognose attraverso lo Sportello di ascolto, trasporta e accompagna anziani e malati per visite mediche, e distribuisce gli alimenti del banco alimentare, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e gestisce l’Emporio Solidale a Candelo.

“Credo - spiega l'assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo - che la nascita di questa proficua collaborazione porterà ad arricchire ed ampliare l’ottimo servizio già svolto dai volontari del Gruppo Volontariato Vincenziano, avere la possibilità di ampliare le azioni di aiuto per le famiglie in difficoltà, significa rispondere in modo sempre più ampio alle richieste dei cittadini più bisognosi”.