Studio Bini ai suoi pazienti: "Facciamo la nostra parte e chiudiamo fino al 3 aprile"

Gentili Pazienti,

In ottemperanza al nuovo decreto annunciato dal Presidente del Consiglio ieri sera 9.3.2020 , relativo ad emergenza Covid19, abbiamo deciso in qualità di operatori sanitari privati , di fermare la nostra attività medico odontoiatrica fino alla data del 3 aprile 2020.

Consci del fatto che la p riorità di combattere questo “nemico invisibile” e’ assolutamente al primo posto, al fine di tutelare Voi Pazienti e noi Team di Studio Bini, cogliamo l’occasione per invitarvi a rimanere il più possibile nelle vostre case, poiché nutriamo la speranza che questa epidemia cessi al più presto grazie al buon senso civico ed umano di tutti noi.

Saremo lieti di riaccogliervi nei nostri studi professionali non appena sarà scritta la parola fine a tale emergenza!

Cordialmente Dr. Valerio Bini , Medico Odontoiatra