Valsessera, attivato servizio di consegna a domicilio per spesa e farmaci

Avviso urgente per i pensionati e le persone over 65. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, i comuni della Valsessera, i servizi sociali e l'Associazione Auser Valsessera hanno istituito un servizio di consegna a domicilio per la spesa alimentare e per farmaci. Per richiedere il servizio di consegna e per richiedere ulteriori informazioni è attivo il seguente numero telefonico: 3913179811. Un operatore risponderà nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.