"Costretti a rimanere aperti e rischiare se lo Stato non ci aiuta". Una piccola imprenditrice ci scrive

Buongiorno...

stanotte non riesco a dormire e perché ho seguito le notizie per quanto riguarda il coronavirus. Scrivo a voi perché spero che voi riusciate a indirizzare questa lettera a chi e di dovere. Sono una mamma, titolare e figlia. Non riesco a dormire perché essendo titolare penso al mio negozio, penso ai miei debiti, penso alle mie dipendenti, oltretutto mamme anche loro. Io svolgo l'attività di parrucchiera. Qualcuno dice che non siamo a rischio qualcuno dice che se lavoriamo ad un metro di distanza possiamo svolgere il nostro lavoro ed io non ci sto capendo più niente.

Ma come si fa a far le pieghe, lavare e tagliare i capelli ad un metro di distanza.. è impossibile e il lavoro viene fatto male, senza contare che magari verrà pochissima gente perché dobbiamo uscire di casa solo per necessità. Poi penso a quello che ho da pagare e dico domani vado in negozio e rischio, magari per 50 euro che servono per far la spesa e mi porto a casa il virus.

Poi penso alle mie dipendenti che mi dicono: "Se chiudi a noi chi ci paga?" e ancora penso alla mia mamma, che vive con me, ed ha 68 anni. Come la guardo in faccia se le porto il virus a casa, la ricoverano e la intubano o magari mi ammalo anche io e dovranno scegliere chi ricoverare tra me e lei... Poi penso meglio stare a casa sto con i miei figli; non porto a casa nessun microbo e ci salviamo tutta la famiglia e non ho contagiato neanche le miei clienti, meglio 20 giorni a casa tutti felici e mi godo i miei figli, un desiderio che ho da quando sono nati.

Devo decidere per me e per tutti ma per decidere se chiudere dovrei avere dallo Stato la certezza che bloccheranno tutte le bollette, mutui, ecc., insomma tutte le cose da pagare oppure sarò costretta a rischiare. Sono le 3.30 e questi pensieri mi stanno ammazzando. Penso che come me questa notte molti titolari staranno svegli a decidere il loro futuro. Chiedo il vostro aiuto ...una risposta a chi di dovere e vorrei che tutti partecipassimo al progetto IO RESTO A CASA. Solo con il vostro aiuto possiamo farlo.