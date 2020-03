Luigi Apicella sui social: “Mai vissuto una situazione simile in quasi 50 anni. Rimaniamo uniti e ne usciremo tutti più forti di prima”

“Faccio questo mestiere da quasi 50 anni e giunto a questo punto, mai avrei pensato di dover vivere una situazione del genere”. Inizia così il lungo post del titolare de La Lucciola Luigi Apicella che, da poco meno di un'ora, sta riscontrando numerosi attestati di stima, sostegno e incoraggiamento da parte dei biellesi.

“Ho visto passare periodi belli e periodi meno belli, che nel bene o nel male riuscivo sempre a raccontare con della nostalgia, ma in questo caso faccio davvero fatica – confida Apicella sui social - Mia mamma ammoniva sempre “Non adagiatevi sugli allori che se dovesse tornare la guerra…”. Fortunatamente non si è arrivati a quel punto ma purtroppo la situazione è seria, dunque bisogna agire con cognizione di causa e nell’interesse di tutti. Bisogna ascoltare i professionisti, le loro indicazioni ed agire di conseguenza. La Lucciola rimane dunque aperta per dare una soluzione a chi nel quartiere necessita di una pausa pranzo veloce o una cena prima di correre a casa dopo il lavoro ma nel rispetto delle norme imposte dal governo. A questo proposito abbiamo ridotto il numero dei posti a sedere in modo da far rispettare le distanze di sicurezza e ridotto anche l’orario di apertura. Stiamo anche cercando di attivare un servizio a domicilio.Tuttavia, seguiamo con attenzione ogni sviluppo e non escludiamo una possibile chiusura fino a data da destinarsi nel caso in cui le condizioni non permettessero nemmeno più una soluzione di questo tipo. Sono dispiaciuto, siamo dispiaciuti. Ci sarà il momento delle considerazioni, delle valutazioni delle polemiche, ma ora c'è solo da rimanere “uniti”, viaggiare verso un obiettivo comune, farsi forza e resistere! Ne usciremo tutti più forti e più umani di prima, come sempre!Questa volta niente P.S., se non un grande pensiero a chi ogni giorno presta servizio senza sosta negli ospedali. Con tanto affetto e forza, Luigi e La Lucciola”.