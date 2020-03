"L'odissea" di due biellesi bloccati in Georgia: "Trattati come appestati, ma probabilmente non sapevano gestire la situazione"

"Avevamo fatto tutti i controlli del caso prima di partire, ci avevano detto che ci avrebbero soltanto misurato la febbre per precauzione e nessun viaggio era stato cancellato, ma quando siamo arrivati ci hanno vietato di accedere al terminal di Kutaisi e ci hanno messi in una tenda dandoci due opzioni: tornare a casa o rimanere lì in quarantena in ospedale per 14 giorni". Inizia così "l'odissea" di due biellesi che venerdì 6 marzo sono sbarcati e rimasti bloccati in Georgia insieme ad altri 5 italiani.

"Il problema è stato che, mentre eravamo in volo, lo stato della Georgia ha emesso il divieto di accesso al paese per gli italiani" raccontano. "Quindi non solo non potevamo accedere al paese, ma non potevamo nemmeno tornare indietro perché tutti i voli da e per l'Italia erano stati cancellati. Quando siamo atterrati non sapevano nemmeno loro come comportarsi, ci hanno divisi subito dai georgiani, hanno montato la tenda e ci hanno messi lì ad attendere. Ci hanno scortati per andare in bagno, ci rimanevano distanti: sembravamo degli appestati".

A segnalare l'accaduto, poi riportato dai giornali nazionali, era stata per prima l'atleta Marcella Gioiggi, 42enne di Busto Arsizio, partita per lavoro e per incontrare il compagno poliziotto proprio in aeroporto. "Forse stanotte ci mandano in Lettonia - aveva raccontato ai colleghi di Varesenoi - vogliono espellerci rapidamente ed è l’unico Paese che al momento concede l’accesso a italiani (solo in transito ovviamente). Qui ci continuano a provare la febbre. Invano. Sperano ci venga forse così ci portano in quarantena 14 giorni".

Nessuno di loro aveva sintomi o proveniva dalle zone rosse. "Tramite il compagno poliziotto di Marcella - raccontano i coniugi biellesi - abbiamo contattato l'ambasciata italiana in Georgia, ma non c'è stato nulla da fare. Camminavano su e giù spaesati, non sapevano nemmeno loro come comportarsi. Abbiamo atteso tante ore e quello che ci ha fatti rimanere più male è stato che in tutte quelle ore di attesa non ci hanno portato né cibo né acqua, nonostante le nostre ripetute richieste. A fine giornata ci hanno accompagnati nel baretto dell'aeroporto, ma quando siamo entrati hanno fatto alzare e allontanare i clienti presenti. Inoltre, visto che nessuno di noi aveva intenzione di fermarsi lì per la quarantena, ci hanno detto che l'unico volo disponibile per l'Italia sarebbe partito da Riga, in Lettonia, ma ovviamente doveva essere tutto a nostre spese".

Insieme a loro c'era anche uno svizzero con la sua compagna, georgiana, l'unica che hanno fatto entrare, anche se entrambi avevano il passaporto italiano. Il gruppo di italiani non ha quindi potuto fare altro che spostarsi in Lettonia per prendere il volo diretto a Orio al Serio: "alla dogana ci hanno misurato la febbre e ci hanno fatto firmare un'autocertificazione che dichiarava il nostro buono stato di salute. Poi ci hanno fatti entrare. Da lì abbiamo preso l'aereo e siamo tornati giusto in tempo per recuperare la nostra auto: siamo atterrati intorno alle 23 di sabato sera e lo staff dell'aeroporto ci ha invitati ad uscire in fretta perché a mezzanotte avrebbe chiuso, secondo le nuove disposizioni dettate dall'emergenza coronavirus".

"Abbiamo fatto due giorni all'estero a nostre spese" conclude la coppia. "Su questo, noi italiani siamo più ragionevoli: non avremmo sicuramente fatto mancare acqua e cibo. Anche loro sono comunque molto ospitali, probabilmente non sapevano come affrontare e gestire la situazione. È stato un fulmine a ciel sereno. Nonostante tutto, noi torneremo sicuramente in Georgia, perché lì stiamo bene".