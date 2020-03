Dal presidente di Itaway di Wuhan a Newsbiella: "Pausa doverosa. L’Italia resterà sempre un Paese amico"

È nata nel 2018 la collaborazione e tra Newsbiella e Itaway, il villaggio commerciale italiano a Wuhan costruito per dare la possibilità a molte aziende italiane per potersi affacciare sul mercato cinese. Collaborazione che si è estesa poi a Confartigianato Biella, grazie alla nostra presenza alla cerimonia tenutasi il 23 giugno 2018 per celebrare la posa della prima pietra dell’Itaway Italian Village, all’interno del complesso di Greenland City. Da allora, il progetto ha portato diverse iniziative, tra continui viaggi Biella-Wuhan e Wuhan-Biella alla scoperta delle eccellenze e dei prodotti del territorio biellese.

Leggi anche: http://www.newsbiella.it/2018/06/26/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/wuhan-cina-chiama-italia-con-itaway-cina-piu-vicina-per-imprenditori-italiani.html

http://www.newsbiella.it/2019/06/06/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/wuhan-chiama-italia-siglato-laccordo-tra-itaway-cina-e-confartigianato.html

In questa drammatica situazione di emergenza, il presidente di Itaway Liu Song ha voluto inviare a Newsbiella il suo pensiero e il suo incoraggiamento:

“Gentilissimi,

mi preme salutarvi con la presente e-mail e mandarvi il più caloroso sostegno da parte del sottoscritto e di tutto lo staff di ITAWAY.

È con grande rammarico e apprensione che, in questi ultimi mesi, abbiamo assistito al diffondersi della nuova epidemia da coronavirus CoVid-19. Insieme alla Cina, anche altri paesi stanno affrontando questo annoso problema, così come l’Italia.

L’Italia resterà sempre un nostro paese amico, sia dal punto di vista economico-commerciale che, soprattutto, dal punto di vista culturale e umano. È anche per questo motivo che siamo vicini alle popolazioni, alle famiglie e alle persone colpite dall’epidemia sia in Italia che in Cina e ci auguriamo che, il prima possibile, i due paesi riprendano le attività economiche, commerciali e ricreative, nonché le normali vite di tutti i giorni fatte di socialità, rapporti umani e gioia.

Il centro ITAWAY ha avuto il dovere di prendere un periodo di pausa, così come il resto della Cina ha fatto e sta ancora facendo, soprattutto nella provincia dello Hubei e nella sua città capoluogo. Come avrete avuto modo di vedere voi stessi, Wuhan è una città che si affaccia al mondo e che accoglie, è una città ipertecnologica e ricca di vita, in continuo fermento economico e culturale. Tuttavia, in questo periodo è diventata una città vuota, deserta e ferma: con grande senso di responsabilità i cittadini hanno accettato di isolarsi, lottare, collaborare e affidarsi completamente al personale medico-sanitario.

Nonostante le difficoltà iniziali, è con nostro grande piacere che abbiamo constatato (grazie anche alle dichiarazioni e ai dati rassicuranti dell’OMS e del governo cinese) un netto miglioramento delle condizioni in Cina e soprattutto a Wuhan: l’epidemia di CoVid-19 è stata contenuta, i casi di contagio e i decessi diminuiscono di giorno in giorno e in molte città sono già ripartite tutte le attività commerciali e non. Nel giro di qualche settimana anche Wuhan sarà pronta a ripartire.

Vi chiediamo, infine, di riporre fiducia nelle istituzioni tutte, perché in momenti di difficoltà e di avversità l’unico modo per affrontare le sfide e tornare alla normalità è restare uniti, collaborare, avere fiducia e pazienza. Ci scusiamo per i disagi, ma ci auguriamo di rivedervi al più presto, continuare le nostre collaborazioni e la nostra avventura di scambi continui tra Italia e Cina che, torno a ripeterlo, sono due paesi amici da ormai secoli e continueranno a mantenere questa sincera amicizia.

Siamo convinti che insieme torneremo più forti di prima.

Un caloroso abbraccio, forza!”.