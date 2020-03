Croce Rossa Cossato: “Un grazie ai volontari. La loro professionalità è sicurezza per chi ha bisogno di assistenza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei rivolgere la mia attenzione all'operato di tutti i Volontari delle varie Associazioni che in questo periodo sono impegnati nei soccorsi alle persone. A questi Volontari un ringraziamento particolare per le difficoltà e gli sforzi per mantenere un servizio svolto a titolo totalmente gratuito, un grazie alle loro famiglie che li supportano.

La loro professionalità, la preparazione ed il senso di umiltà che contraddistingue tutti, è una sicurezza per tutti coloro che hanno bisogno di una assistenza sanitaria. Mai come in questi momenti, è importante potersi affidare a tutte queste persone VOLONTARIE”.