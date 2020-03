Coronavirus, salta Candelo in Fiore 2020. Gelone: “Priorità assoluta va alla tutela della salute”

Salta anche Candelo in Fiore. Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il comune di Candelo e la pro loco locale hanno provveduto a sospendere l'edizione 2020 della manifestazione. “Le prescrizioni e le limitazioni relative al coronavirus sono "storiche" per il nostro paese – spiegano in un comunicato stampa congiunto - e mettono tutti di fronte a doveri e responsabilità. Ed è innegabile che, anche auspicando e prevedendo un miglioramento, questo non sia il momento giusto per organizzare un grande evento come quello candelese, capace di attirare migliaia di persone in pochi giorni”.

Candelo in Fiore, quindi, non avrà luogo nelle date previste, dal 25 aprile al 10 maggio 2020. Amministrazione e Pro Loco si riservano di valutare ulteriori successive comunicazioni, in base all'evolversi della situazione nei prossimi mesi, così da comunicare decisioni il più possibile condivise e consapevoli per il bene del territorio intero. “Un dovuto ringraziamento va a tutti i partner – sottolineano - i collaboratori e i volontari che per mesi hanno lavorato alla preparazione dietro le quinte di questo evento”.

"Siamo al lavoro per seguire l'evoluzione dell'emergenza – afferma il sindaco Paolo Gelone - Al momento la priorità assoluta va alla tutela della salute, ma siamo pienamente consapevoli anche dell'impatto sul territorio di grandi eventi come Candelo in Fiore e valuteremo come essere pronti quando ci saranno le condizioni. Preferiamo attendere affinché questo evento possa essere una festa da vivere con più serenità per tutti. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per ripartire bene e al massimo delle possibilità."

Gli fa eco Cristian Bonifacio, presidente della pro loco di Candelo: "Candelo in Fiore è un evento che comporta per l'Associazione una spesa elevata, oltre ad essere uno degli appuntamenti più attesi del Biellese intero: non è possibile fare scelte superficiali nei confronti sia dei visitatori che del paese che degli interessi dell'Associazione che rappresento. Vista la situazione, siamo convinti che sia la decisione più corretta e questa sospensione sia un atto dovuto".