Coronavirus, rinviato consiglio comunale. Chiusi asilo nido, biblioteca e teatro. Ecco tutte indicazioni e misure urgenti

Novità a Vigliano Biellese. Il sindaco Cristina Vazzoler, in relazione alle disposizioni normative sul contenimento del Coronavirus, ha rinviato il consiglio comunale, convocato per le 18.30 di mercoledì 11 marzo. “La data per la convoca originariamente prevista era stata fissata entro il termine stabilito dal vigente Regolamento comunale in materia, trattandosi di specifica richiesta di un gruppo consiliare – spiega l'amministrazione in una nota - L’attuale situazione di emergenza, come è noto, implica altre e più gravi valutazioni. La nuova data sarà pertanto fissata non appena possibile, tenuto conto dell’evolversi della situazione complessiva della nostra provincia”.

Inoltre, date le numerose richieste che pervengono agli uffici comunali, il sindaco fermo restando l'invito a restare a casa per tutti coloro che non abbiano assoluta necessità di spostarsi, sottolinea le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, di cui al DPCM 8 marzo 2020. Nel territorio di Vigliano sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e quindi tutta la programmazione del teatro Erios; sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati,con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione ed è sospesa l'apertura della biblioteca.

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, è possibile con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra richiamati, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico siaprivato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi,le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi di asilo nido, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,compresi corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Infine, divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.