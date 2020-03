Coronavirus, rimandata Selvatica

“Per ragioni di pubblica sicurezza e in ottemperanza alle ordinanze emesse in merito al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, l’ottava edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival, prevista a Biella dal 28 marzo al 28 giugno 2020, è stata posticipata a data da definirsi”. Così recita il comunicato stampa appena giunto in redazione.