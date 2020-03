Coronavirus, Pella (Fi): "Piu coinvolgimento ed informazioni a noi sindaci: auguri di pronta guarigione a Cirio”

“Innanzitutto voglio inviare il mio più caloroso abbraccio "virtuale" e augurio di pronta guarigione al Presidente Cirio sia come sindaco piemontese che come vice presidente vicario nazionale Anci, sapendo che, anche in queste ore, sta facendo il massimo insieme alle varie istituzioni piemontesi, per tutelare la salute dei nostri concittadini, informarli e predisporre tutte le strutture e le misure necessarie alla cura, al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia da coronavirus”. A parlare il parlamentare biellese Roberto Pella.

“È bene sapere che il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza, sta lavorando a una direttiva destinata ai Prefetti per dare attuazione uniforme e coordinata delle disposizioni del Dpcm per i profili che interessano ordine e sicurezza pubblica – prosegue Pella - E' quanto mai necessario realizzare tale documento, in funzione poi dell'attività che i sindaci devono porre in essere e far rispettare in tutto il territorio nazionale, in base alle specificità di ogni zona. Il Decreto di ieri infatti non é stato del tutto chiaro e preciso, anzi sappiamo già che ha generato confusione nei cittadini e nelle imprese che continuano a interpellare l'autorità locale in merito. Restiamo in attesa di riceverlo quanto prima”.