Coronavirus, lettera di collettivo gestori serali di Biella:”Sospendiamo l'attività con responsabilità. Invitiamo a calma”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ciao Biellesi:A scrivere è un collettivo di gestori di locali serali, che in osservanza di un codice etico, di responsabilità, e di una per quanto confusa normativa nazionale, decide "autonomamente", senza aver ricevuto nessuna doverosa istruttoria precisa, di sospendere temporaneamente il proprio esercizio.

Vogliamo collaborare affinché il grande disagio in cui l'intera nazione versa, possa vedere il lieto epilogo quanto prima.In attesa di indicazioni precise, vi invitiamo alla calma, alla responsabilità, e al sorriso; che nonostante tutto, non vogliamo mancare di regalarvi, anche se con doverosa distanza. La nostra scelta può essere non condivisa da tutti, ma noi ci sentiamo responsabili nei confronti dei nostri clienti, e di tutti le persone che ci hanno dedicato, e ci dedicano tutt'ora le serate migliori della loro vita, tra gioia entusiasmo e divertimento...

Noi ci siamo, ci siamo stati e ci saremo sempre!Anche e soprattutto oggi,ma "a un metro di distanza"...

Cafe Galileo

Walhalla cocktail bar

Road Runner

Baretto cocktails e aperitivi

Caffè della Piazzetta

Gasoline road bar

L'alchimista gaming cafè

Hemingway music club