Coronavirus: anche agricoltori Coldiretti Vercelli-Biella aderiscono a #MangiaItaliano per difesa Made in Piemonte

Anche gli agricoltori di Vercelli e Biella aderiscono alla campagna #MangiaItaliano, lanciata da Coldiretti per combattere la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale in Italia e all’estero e per mantenere alta la reputazione del Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro e far conoscere i primati dell’enogastronomia del Paese.

L’emergenza coronavirus, con le difficoltà produttive, logistiche e commerciali ed i pesanti danni di immagine sta mettendo a rischio l’intera filiera agroalimentare, senza dimenticare gli effetti del crollo del turismo che è sempre stato un elemento di traino del Made in Italy agroalimentare all’estero, amplificato dallo stop forzato alle Fiere che sono un momento importante di promozione.

“Sono state ideate due campagne #MangiaItaliano e #lacampagnanonsiferma. La nuova campagna #MangiaItaliano sta coinvolgendo mercati, agriturismi, punti vendita, che si stanno unendo a tante realtà virtuose del settore, in tutto il Piemonte e in tutta Italia, colpite ingiustamente da una dura emergenza” - spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella – “Serve un impegno forte a tutti i livelli: regionale, nazionale e comunitario per sostenere il tessuto produttivo su cui sta pesando questa emergenza sanitaria. Dal garantire la liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero, a tutelare il Made in Italy nel mondo con l'introduzione di sanzioni contro pratiche commerciali sleali e a sostenere le imprese agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria: sono urgenti misure che consentano all’agroalimentare di non perdere l’importante ruolo che riveste nell’ambito economico del nostro territorio. La sospensione delle più grandi fiere, oltretutto, non consente alle nostre imprese di avere nuove occasioni di business: una situazione che non può far altro che gravare sull’export del Made in Piemonte”.

I video della campagna #MangiaItaliano sono diffusi sulle pagine social di Coldiretti e Campagna Amica. Anche Coldiretti Vercelli - Biella li sta diffondendo, con i volti degli agricoltori delle nostre province, dei gestori degli agriturismi, dei clienti dei Mercati di Campagna Amica e di chiunque voglia aderire, sulla pagina Facebook Coldiretti Vercelli–Biella. Coldiretti Vercelli - Biella ricorda a tutti che i Mercati di Campagna Amica proseguono regolarmente, quindi i cittadini troveranno sempre il Mercato di Piazza Cavour di Vercelli ogni secondo e quarto sabato del mese. Il prossimo appuntamento è il 14 marzo: un’ottima occasione per acquistare prodotti locali, controllati e di qualità e sostenere le aziende delle nostre province.