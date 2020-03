Coronavirus, a Spazio LILT attività sospese

In riferimento al D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, LILT Biella sospende tutte le manifestazioni organizzate, i convegni e i corsi di natura nella sala di formazione e nelle palestre di Spazio LILT.

Vengono inoltre sospese tutte le attività nelle palestre e negli ambulatori di prevenzione e riabilitazione di Spazio LILT. “Lo slogan di Lega Tumori è, da sempre, “Prevenire è vivere”. Ed è uno slogan attualissimo in questo momento che vede il nostro paese impegnato in un grande sforzo di prevenzione del contagio del virus Covid 19. – commenta il Presidente di LILT Biella, Mauro Valentini – Le visite di prevenzione e riabilitazione previste in questo periodo sono rimandate a data da destinarsi e i nostri uffici, sin da questa mattina, si sono attivati per avvisare i pazienti che avevano prenotato. Non appena sarà possibile riprendere le attività, sarà nostra cura comunicarlo tempestivamente alla cittadinanza”.

Per qualsiasi informazione necessaria e ulteriore, gli uffici di LILT Biella sono a disposizione dei cittadini allo 015.8352111