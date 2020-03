Basket Femminile, Bfb e lo stop alle attività

Lo sport italiano sta sicuramente attraversando un momento particolare. Mai era successo che, a causa di un virus, tutto si fermasse. E il basket non è da meno. La nostrana società di basket rosa, Basket Femminile Biellese, fa alcuni ragionamenti sulla situazione attuale.

"La salute innanzi a tutto" dice il direttivo "E' importante tutelare le persone, soprattutto quelle in fascia debole, anziani, immunodepressi, con patologie. E' un lavoro arduo e per questo ci sentiamo di ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che in questi giorni lavorano in prima linea, mettendo a repentaglio la propria incolumità per il bene dei pazienti. Il nostro grazie va alle forze dell'ordine, anche loro in prima fila a controllare che le norme vengano rispettate. Capiamo i sacrifici che fanno le amministrazioni nel gestire l'emergenza: noi, nel nostro piccolo, dobbiamo quotidianamente confrontarci per analizzare l'evolversi delle situazioni e le problematiche gestionali ed economiche che si stanno presentando. Figuriamoci chi ha il compito di gestire comunità numerose e complesse! E non possiamo che ringraziare e sostenere tutte le famiglie che, in questi momenti di incertezza, cercano di dare un senso di normalità alla vita quotidiana, affrontando disagi, con lo spettro di una crisi economica.

Le piccole associazioni sportive, paragonabili alle piccole attività commerciali e artigiane, già devono fare continuamente i conti per far quadrare il bilancio. Questa situazione renderà più difficile pareggiare i conti sia in questa stagione che nelle prossime. Noi, come Bfb, stiamo facendo tanti ragionamenti su come gestire ogni eventualità. Nei nostri quasi quotidiani confronti, non solo valutiamo le disposizioni delle autorità, ma mettiamo in prima posizione la sicurezza delle nostre ragazze. Al di là della data di ripresa delle attività, abbiamo già programmato quali linee seguire per poter rendere 'disinfettato' tutto quanto verrà in contatto con le nostre ragazze, a partire da una sanificazione della palestra e dei locali adibiti all'attività. Ci stiamo organizzando anche a far fronte ad ogni evenienza. Stiamo ipotizzando scenari diversi, positivi e negativi, al fine di non farci cogliere impreparati dagli sviluppi futuri. Stiamo valutando come comportarci sia di fronte ad una interruzione definitiva della stagione agonistica che ad un allungamento delle attività nel mese di giugno.

I campionati, tutti regionali e che interessano le zone rosse, possono essere definitivamente cancellati o, in base alla categoria, prorogati. E' chiaro l'esempio della nostra Under 18. Prima fase terminata, sono in corso gli spareggi per accedere alla fase nazionale. Se la Federazione prendesse per buona la prima fase, l'unica effettivamente conclusa, la nostra squadra sarebbe ammessa alla fase nazionale. Siamo pronti a partecipare. Ma se, malauguratamente, venisse tutto annullato, siamo consapevoli di aver raggiunto ottimi risultati. La Serie C e l'Under 16 viaggiano in zona playoff, ma stiamo alla finestra per vedere cosa deciderà la Federazione, consapevoli che anche per loro non è facile seguire una strada così piena di incertezze. Siamo fiduciosi che le autorità politiche e sportive sapranno scegliere al meglio, e che sono consci che lo sport, nei giovani, è parte di vita indispensabile come la scuola e l'educazione.Siamo inoltre consapevoli che le nostre ragazze hanno voglia di basket. Tenerle fuori dalla palestra è davvero doloroso. Le nostre ragazze poi hanno creato, all'interno dei gruppi, non solo un rapporto sportivo. Sono diventate amiche anche al di fuori degli orari sportivi. Si frequentano, escono assieme, condividono i momenti più belli della loro età.

Non si può fermare la loro voglia di stare assieme e la passione per il basket. A gruppetti, soprattutto le più giovani libere da impegni lavorativi e attualmente da impegni scolatici, si sono organizzate in proprio e si trovano nei vari campetti biellesi per fare partitelle e condividere momenti di divertimento, aiutate anche dal bel clima primaverile. Siamo orgogliosi delle nostre ragazze, che stanno diventando un esempio per la comunità. Se il nostro scopo è quello di insegnare i valori della vita, le nostre ragazze hanno recepito questi insegnamenti diventando un vanto per la Bfb. Ma sono soprattutto l'espressione della voglia di reagire e di contrastare le difficoltà della vita, il modello di chi non si arrende e vuole andare avanti a testa alta. L'esempio di chi non si ferma, di chi lotta e di chi sa affrontare le avversità che si presentano".