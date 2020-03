Anche per il 2020 Tollegno 1900 prende parte a "Feel the Yarn - The Contest"

Dopo gli esordi nel 2017, anche per il 2020 Tollegno 1900, insieme ad altre 33 aziende del settore filati, prende parte a “Feel The Yarn – the Contest”, concorso che si propone di mettere in relazione scuole di moda internazionali ed imprese offrendo agli studenti-designer l’occasione di sperimentare concretamente il loro estro creando un capo unico con i filati offerti dalle filature.

“Crediamo molto in questo progetto – spiegano da Tollegno 1900 – e siamo soddisfatti di farne parte anche per questa undicesima edizione. Per noi è la quarta consecutiva e i risultati che abbiamo potuto verificare seguendo direttamente lo studente che ci viene abbinato ci lasciano ben sperare nelle future generazioni. Siamo da sempre in prima linea nell’offrire delle opportunità di crescita ai giovani designer che, dal confronto diretto con l’azienda, possono perfezionare le loro competenze e, parallelamente, trasfondere linfa vitale. Una contaminazione generazionale che permetterà ai più talentuosi di aprire importanti percorsi professionali”.

Ne è un esempio Giorgia Medici, la studentessa che nel 2017 è stata abbinata a Tollegno 1900 per realizzare il suo outfit che post Contest ha inanellato una esperienza nello staff di Sonia Rykiel e una come junior & jersey product developer per Stella McCartney. “Il futuro si costruisce investendo nei professionisti di domani che necessitano però del supporto di figure dalla solida esperienza per costruire il loro percorso. Crediamo che il compito di una azienda sia anche questo: dare occasioni per mettersi in gioco a chi ha seriamente scelto un cammino lavorativo”.

I meriti di “Feel The Yarn – The Contest”, organizzato da “Consorzio Promozione Filati – CPF” e “Pitti Immagine Filati” e curato da Ornella Bignami, sono però anche altri come non mettere confini alla creatività creando relazioni di valore tra scuole internazionali e aziende italiane e porre la lente su filati-emblema delle singole realtà partecipanti. “Il Contest è una vetrina anche per noi – confermano da Tollegno 1900 – che, seppur già ampiamente presenti all’estero con i nostri prodotti, grazie a questa iniziativa possiamo offrire una immagine ulteriore della nostra azienda. Internazionalizzare non significa solo esportare i propri filati fuori dai confini italiani, ma entrare in contatto con mondi e culture diverse che diventano ispirazione e input per il proprio sviluppo”.