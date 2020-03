Cercasi Chef o capo partita per azienda turistica e di ristorazione

Noto ristorante situato all’interno di una struttura turistica nella zona tra il Biellese e il Vercellese ricerca uno chef o capo partita preferibilmente con conoscenze specifiche di ricette della cucina piemontese, dai primi piatti ai dolci, e dei prodotti del territorio. Il candidato deve inoltre aver maturato esperienza di gestione di cucina in maniera autonoma da almeno 4 anni.

La sua attività sarà inizialmente di servizio a richiesta part-time, o con partita IVA, per le attività che la proprietà promuove all’interno della struttura (es. eventi culturali, enogastronomici e di cicloturismo) sul territorio per il turismo sostenibile. Al candidato è richiesta una capacità organizzativa per la conduzione della cucina, che spesso dovrà svolgere da solo, e di tenere corsi di cucina per adulti e per bambini. La clientela riconosce a questo ristorante la qualità e la tracciabilità dei prodotti, l’impiattamento e il servizio celere è assai curato nei minimi dettagli.

Il rispetto delle regole HACCP che saranno sottoscritte, nonché etica comportamentale e commerciale. Si richiede curriculum e lettera di presentazione e referenze contattabili. Il candidato sarà regolato inizialmente da un contratto di prestazione occasionale e/o voucher e/o fattura.

Inoltrare la candidatura su cercasigestore@virgilio.it