Dal Nord Ovest - Escursionisti feriti, doppio intervento del Soccorso Alpino Valdostano

Doppio intervento nella giornata di ieri per il Soccorso Alpino Valdostano. Il primo è stato condotto nel tardo pomeriggio a Champoluc, per il soccorso ad un escursionista di 54 anni, inglese, scivolato lungo una scarpata a causa del fondo nevoso. L'uomo è stato notato da un altro escursionista, in fondo al dirupo. Soccorso in elicottero, è stato portato in Pronto soccorso. In esito alla fase diagnostica, è stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione in prognosi riservata con politrauma e ipotermia.

Un secondo intervento si è svolto sulla collina di Chatillon per un escursionista infortunato ad una caviglia mentre percorreva il sentiero verso il monte Chameran. L'escursionista è un uomo italiano che durante la discesa si è infortunato in maniera non grave. L'intervento è stato condotto dal personale del Soccorso Alpino Valdostano con il supporto di personale della Guardia di Finanza (Sagf), Corpo forestale e Vigili del fuoco. Iniziato alle 19:30 si è concluso poco dopo le ore 20.30. Il paziente è stato consegnato alle cure del medico del 118 e portato in pronto soccorso, dove viene visitato e medicato.